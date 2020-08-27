Silahlı kavgayı polis önledi - Son Dakika

Eskişehir'de bir bina sakinleri arasında yaşanan kavgada muhtemel silah kullanımını polis önledi.

Emek mahallesinde kavga olduğu ihbarını alan Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bölgeye hareket etti. Olay yerine giden ekipler, sokak üzerinde O.B. isimli şahısla karşılaştı. Şahıs, şüpheli O.A.'nın karşısındakilere tüfek doğrulttuğunu, kendisinin de tüfeği aldığını anlattı. Polise teslim ettiği tüfek muhafaza altına alınırken, olayla tahkikatın devam ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR