Son Dakika Haberleri: Silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı
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Silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Van'da iki aile arasında bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Van'da iki aile arasında bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım'da Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde iki aile arasında alacak meselesinden çıkan kavgayla ilgili yürüttükleri çalışma kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, Ş.A, S.A, Y.A. ve M.A. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı, O.G. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Aramalarda iki av tüfeği, 35 fişek, bıçak ve çok sayıda sopa ele geçirildi.

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde 30 Kasım'da iki aile arasında silah, bıçak ve sopaların kullandığı kavgada 7 kişi yaralanmış, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

Seyrantepe Mahallesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:29 Kaynak: AA
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