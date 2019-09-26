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Silahlı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Silahlı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Oğuz Sokak'ta dün akşam saat 21.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen K.K.'yi sokak üzerinde 1 adet tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralandığı tahmin edilen A.E. ise kaçtı. Gözaltına alınan K.K. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürülen K.K.'nin daha sonra da evine tüfekle ateş açıldı. Cinayet Bürosu ekipleri K.K.'nin evine tüfekle silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen A.E.'nin kardeşi H.E.'yi tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Cinayet Bürosunda sorgusu tamamlanan K.K. ve H.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.K. ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:22 Kaynak: İHA
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