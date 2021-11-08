Silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Bilecik'te arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı.

Bilecik'te arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aşağıköy yakınında alkol alan üç arkadaştan O.B. ile C.Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine O.B'nin, yanındaki tabancayla C.Ş.A'ya (32) ateş ettiği ileri sürüldü. Yaralanan C.Ş.A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden uzaklaşmasının ardından Aşağıköy'deki evinin önünde polise teslim olan ve gözaltına alınan şüpheli O.B'nin işlemleri sürüyor.

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