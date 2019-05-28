Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi
1 saat önce
- Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Hakurk'ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:17 Kaynak: AA
- Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi Milli Savunma Bakanı
Akar ve TSK
komuta kademesi, Hakurk
'ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti.
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