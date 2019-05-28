Son Dakika Haberleri: Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi

Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi

1 saat önce

- Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Hakurk'ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti.

- Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Hakurk'ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti.
Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:17 Kaynak: AA
TSK, Hulusi Akar, Hakurk, Güncel
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