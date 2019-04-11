Silahlı Kuyumcu Soygunu Kamerada

BURSA'da kimliği belirsiz 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini silahla tehdit edip, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçtı. Soygun anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi
ilçesi Demirtaş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi
'nde meydana geldi. Başlarında kapüşon bulunan silahlı 2 kişi, Mustafa Kapılı'ya (55) ait kuyumcu dükkanına girdi. Şüphelilerden biri, silahını çekip, Kapılı'nın karnına dayayarak tehdit etti. Diğer şüpheli ise dükkandaki altınları bir torbaya doldurdu. Şüpheliler, yaklaşık 5 kilo altını alarak iş yerinden çıkıp kaçtı. Olay anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapılı'nın ifadesine başvuran, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalının altının piyasa değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.
- Bursa