Son Dakika Haberleri: Silahlı Kuyumcu Soygunu Kamerada (2)

Silahlı Kuyumcu Soygunu Kamerada (2)

40 dakika önce

SOYGUNCULAR YAKALANDIBursa'da sabah saatlerinde girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini silahla tehdit edip, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçan şüpheliler F.Y. (28) ile O.K. (33), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı Kuyumcu Soygunu Kamerada (2), System.String[]
SOYGUNCULAR YAKALANDI

Bursa'da sabah saatlerinde girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini silahla tehdit edip, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçan şüpheliler F.Y. (28) ile O.K. (33), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgusunda altınları  Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafında bulunan ormanlık alana sakladıklarını itiraf ederken, polis ekipleri tarafından yapılan aramada altınlar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise  yaklaşık yarım kilo uyuşturucu geçirildi.. F.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serkan AKKUŞ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:59 Kaynak: DHA
Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gamze Özçelik, Sudan'daki Siyasi Krizden Dolayı Yardım Planlarını İptal Etti Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Kuzugöbeği Mantarı Kilosu 100 TL'den Satılıyor Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 20:39:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı Kuyumcu Soygunu Kamerada (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]