Son Dakika Haberleri: Silahlı maganda tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Silahlı maganda tutuklandı - Son Dakika

Silahlı maganda tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tabancayla etrafa ateş ederek 3 otomobil ve 1 eve zarar veren şüpheli, jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı maganda tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde tabancayla etrafa ateş ederek 3 otomobil ve 1 eve zarar veren şüpheli, jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 25 Kasım'da saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Engin K. (35) alacak verecek meselesi yüzünden Ali A. (45) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Engin K. üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak etrafa rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği park halindeki 3 araç ve 1 ev zarar görürken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası dün akşam saatlerinde firari şüpheli Engin K.'yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Mahmutlar Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Engin K. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
2 çocuk babası adam ayrı yaşadığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri: Çağın gerisinde Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı maganda tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]