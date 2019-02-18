Son Dakika Haberleri: Silahlı Magandalar Motosiklet Üzerinde Dehşet Saçtı

Silahlı Magandalar Motosiklet Üzerinde Dehşet Saçtı

33 dakika önce

Ankara'da motosiklet üzerinde havaya ateş açarak dehşet saçan kişiler, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Ankara'da motosiklet üzerinde havaya ateş açarak dehşet saçan kişiler, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Olay, Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğu cadde üzerinde konvoy halinde ilerleyen 3 motosikletli trafiği hiçe saydı. Süratle ilerleyen motosikletliler tabancayla havaya art arda ateş etti. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, Güncel
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