Silahlı Magandalar Motosiklet Üzerinde Dehşet Saçtı
33 dakika önce
Ankara'da motosiklet üzerinde havaya ateş açarak dehşet saçan kişiler, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Ankara
'da motosiklet üzerinde havaya ateş açarak dehşet saçan kişiler, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Olay, Yenimahalle
ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi
'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğu cadde üzerinde konvoy halinde ilerleyen 3 motosikletli trafiği hiçe saydı. Süratle ilerleyen motosikletliler tabancayla havaya art arda ateş etti. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
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