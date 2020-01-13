Silahlı market soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı market soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika

Silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

7 saat önce

Bursa'da bir market çalışanının tabancayla gasbedilme anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Bursa'da bir market çalışanının tabancayla gasbedilme anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Çırpan Mahallesi'ndeki marketin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin iş yerine girişi yer alıyor.

Kayıtlarda, boyunlukla yüzünü gizlemeye çalışan şüphelinin market çalışanından para ve cep telefonu gasbettikten sonra koşarak iş yerinden çıkması bulunuyor.

Öte yandan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dün gece Çırpan Mahallesi'ndeki bir markete giren şüpheli, elindeki tabancayı market çalışanı M.A.A'ya göstererek kasadaki paraları istemiş, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı ve çalışanın cep telefonunu gasbederek kaçmış, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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