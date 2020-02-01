Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi - Son Dakika
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Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi

6 saat önce

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı Mini/Mikro İHA Projesi kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi, System.String[]

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı Mini/Mikro İHA Projesi kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silahlı Mini/Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerimize teslim edildiğini belirterek özelliklerini şöyle sıraladı:


"5,56 kalibreli makinalı tüfek, 200 mermi taşıma kapasitesi, Gece ve gündüz operasyon desteği, 0-10 km operasyonel menzil, Üretici: Asis A.Ş." - ANKARA

İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
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