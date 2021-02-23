"Silahla 20 kişi rehin alındı" ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı - Son Dakika

"Silahla 20 kişi rehin alındı" ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı

23.02.2021 02:58

Malatya'da önceden mühürlenen kafede 'silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarı üzerine polisin düzenlediği operasyonda, 7'si kadın, 13'ü erkek toplam 20 kişi parti yaparken yakalandı. Ekipler, 20 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' ve 'sosyal mesafeyi ihlalinden' para cezası kesti.

Gece yarısı Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Antepli Sokak'ta önceden mühürlenen bir kafede polise 'silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarı geldi.

PARTİDE YAKALANDILAR

Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis, kafenin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Polisin 'kapıyı açın' ikazına rağmen kimsenin açmadığı kapı, itfaiye erleri tarafından kırılarak açıldı. Özel Hareket ve çelik yelekli polislerin girdiği mühürlü kafede 7'si kadın, 13'ü erkek toplam 20 kişi parti yaparken yakalandı.

'Silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri yaptıkları aramada silaha rastlamadı. Ekipler, 20 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' ve 'sosyal mesafeyi ihlalinden' para cezası kesti. Kafe tekrar mühürlenirken, 20 kişi evlerine gönderildi.

'Silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Silahla 20 kişi rehin alındı ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı

Para Cezası, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Önemli değil : Burası zaten birahane olarak işletiliyor ve 3 aydır hiç kapanmadı parti falan değil içerdekiler müşteri ve çalışan bayanlar kapatsalarda fayda etmez iki gün sonra yine açarlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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ŞU AN BURADASINIZ: "Silahla 20 kişi rehin alındı" ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı - Son Dakika
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