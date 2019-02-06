Silahlı Şahıs Doktoru Rehin Aldı
1 saat önce
İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı.
İstanbul
'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa
binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:01 Kaynak: İHA
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