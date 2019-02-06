Son Dakika Haberleri: Silahlı Şahıs Doktoru Rehin Aldı

Silahlı Şahıs Doktoru Rehin Aldı

1 saat önce

İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı.

Silahlı Şahıs Doktoru Rehin Aldı, System.String[]
İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Okmeydanı, İstanbul, Güncel
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