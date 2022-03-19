Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına "Su getirin" diye bağırdı - Son Dakika
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Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına "Su getirin" diye bağırdı

19.03.2022 09:02

Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına "Su getirin" diye bağırdı Birinci kattan atlayıp kaçan şahıs 200 metre ileride kıskıvrak yakalandı Antalya'da balkondan çevreye tabanca ile ateş eden şahıs polisleri alarma geçirdi.

Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına "Su getirin" diye bağırdı

Birinci kattan atlayıp kaçan şahıs 200 metre ileride kıskıvrak yakalandı

ANTALYA - Antalya'da balkondan çevreye tabanca ile ateş eden şahıs polisleri alarma geçirdi. Balkondan atlayıp kaçan şahsı ekipler cadde üzerinde bir iş yeri önünde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Bir yakınıyla arasında alacak verecek meselesi bulunan H.H., telefonda yaşadığı tartışmanın ardından birinci kattaki evinin balkonuna elinde tabancayla çıkıp sağa sola iki el ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. H.H.'yi elinde silahla balkonda gören polisler destek istedi. Polislerin geldiğini gören H.H., yakalanmamak için balkondan atlayıp caddeye doğru koşmaya başladı. Ekipler de ara sokaklara dağılıp H.H.'yi yakalamak içi çalışma başlattı. H.H., yaklaşık 200 metre ileride bir iş yerinin önünde kıskıvrak yakalandı. Polislere direnen H.H. güçlükle sakinleştirildi. Polis bölgede şüphelinin attığı silahı arama çalışması da yaptı. Ters kelepçe takılan H.H., yakınlarına, "Su getirin" diye bağırdı. Şahsa bir yakının su verdiği görüldü. Ekip aracına alınan H.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına Su getirin diye bağırdı
Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına Su getirin diye bağırdı
Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına Su getirin diye bağırdı

YORUMLAR
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Antalya, Polis, Silah, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına 'Su getirin' diye bağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına "Su getirin" diye bağırdı - Son Dakika
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