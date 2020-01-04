Silahlı şahsın tekel bayisini soyduğu anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı şahsın tekel bayisini soyduğu anlar kamerada - Son Dakika

Silahlı şahsın tekel bayisini soyduğu anlar kamerada

6 saat önce

Şile'de elinde silahla tekel bayisine giren şahıs, çalışana silah doğrultarak etkisiz hale getirdi ve bir miktar parayı çalarak kaçtı.

Şile'de elinde silahla tekel bayisine giren şahıs, çalışana silah doğrultarak etkisiz hale getirdi ve bir miktar parayı çalarak kaçtı. Silahlı soygun anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şile'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs elinde silahla tekel bayisine girdi. Şahıs silahını doğrultarak bayi çalışanını etkisiz hale getirdi. Kasadaki bir miktar parayı çalan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Silahlı şahsın tekel bayisini soyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs eşlinde silahla dükkana giriyor. Bir miktar para çaldıktan sora dükkandan çıkarak uzaklaşıyor.

(İHA)

Silahlı şahsın tekel bayisini soyduğu anlar kamerada

Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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