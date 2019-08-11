Silahlı saldırgan bekçinin müdahalesiyle yakalandı

Kağıthane'de lokantada bir kişiyi bacağından silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli çarşı ve mahalle bekçisinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kağıthane'de lokantada bir kişiyi bacağından silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli çarşı ve mahalle bekçisinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu'nda çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışan Muhammet K. sabah 09.00 sıralarında kahvaltı yapmak için Kağıthane'de bir lokantaya gitti.

Bekçi Muhammet K'nın yan masasında oturan Kahraman E. bacağından silahla vuruldu. Şüphelinin Kahraman E'nin kafasına silah doğrulttuğu, "sıkayım mı lan erkek misin oğlum" demesi üzerine bekçi olaya müdahale etti.

"Dur bekçiyim" ihtarında bulunduğu ve etrafa ateş açan şüphelinin diz altına ateş açan Muhammet K, şüphelinin kaçması üzerine kovalamaya başladı.

Şüpheliyi kovalayan Muhammet K'nın "bekçiyim ben bırak o silahı teslim ol" ihtarına ateş açarak karşılık veren şüpheli Talatpaşa Caddesi'nde bir eve sığındı.

Bekçi Muhammet K'nın durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler geldi.

Şüpheli sığındığı adreste silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürüyor.

Bekçi Muhammet K'nın acil müdahale eğitimi aldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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