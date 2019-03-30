Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırgan Polisten Kaçamadı

Silahlı Saldırgan Polisten Kaçamadı

1 saat önce

Kayseri'de, 15 gün önce bir kadını silahla vurup ağır yaralayan kişi yakalandı.

Silahlı Saldırgan Polisten Kaçamadı, System.String[]
Kayseri'de, 15 gün önce bir kadını silahla vurup ağır yaralayan kişi yakalandı.

Gesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden arkadaşını ziyarete giden Fidan B. (25), 15 Mart'ta, apartman önünde kendisini önceden araçla takip eden ve aralarında husumet bulunan G.T. (36) tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan kadının, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis, otomobilde bulunan Ö.Y. ve Y.B gözaltına aldı.

Olayı gerçekleştiren ve firar eden G.T'yi yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çok sayıda adreste arama yapıldı.

Mimsin Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada firari şüpheli G.T. yakalandı.

Şüpheliye ait bir adet seri numarası bulunmayan tam otomatik tabanca ve şarjör ile 59 adet fişek ele geçirildi.

G.T'nin 6 ayrı dosyadan çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.Y. ve Y.B, emniyet sorgularının ardından bırakılırken, G.T, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Gesi, Fatih Mahallesi, Kayseri, Güncel
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