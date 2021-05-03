Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu - Son Dakika

Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu

03.05.2021 01:09
Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iki gün önce 2 farklı iş yerine iddiaya göre kendisine haraç vermedikleri gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan S.Y., serbest kaldıktan bir gün sonra sokak artasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iki gün önce 2 farklı iş yerine iddiaya göre kendisine haraç vermedikleri gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan S.Y., serbest kaldıktan bir gün sonra sokak artasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1620/12 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen kimliği belirsiz saldırganın tabanca ile ateş açması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.Y.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tabanca ile ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SERBEST KALDIKTAN BİR GÜN SONRA VURULDU

Öte yandan, olayda tabanca ile vurulan S.Y.'nin iddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına haraç vermedikleri gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtığı ve 1 kişiyi yaraladığı öğrenildi. İş yerlerine saldırı yaptıktan sonra kayıplara karışan S.Y., 30 Nisan Cuma günü Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak olay sırasında izinli olduğu öğrenilen bir polis memuru ve 2 bekçi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.Y.'nin 1 Mayıs'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.


Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu
Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu
Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu

Hisarcık, Bayraklı, Nisan, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu
Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti         
00:49
10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu         
00:26
Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu         
23:42
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü         
22:47
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme         
22:05
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı         
16:22
Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor         
13:25
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak         
10:08
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 02:40:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement