Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırgan Tutuklandı

Silahlı Saldırgan Tutuklandı

9 dakika önce

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta silahlı saldırıya uğrayan T.G. (34) bacağından yaralandı. Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giden yaralı tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve firarda olan A.S.'yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.S., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:34 Kaynak: İHA

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