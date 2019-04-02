Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırgan Tutuklandı

Silahlı Saldırgan Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı Saldırgan Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 30 Mart'ta saat 02.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.(33) yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.T.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.T. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:48 Kaynak: İHA

Canik, Samsun, 3. Sayfa
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