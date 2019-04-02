Silahlı Saldırgan Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 30 Mart'ta saat 02.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.(33) yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.T.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.T. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:48 Kaynak: İHA
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