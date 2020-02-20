Silahlı saldırgan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Silahlı saldırgan tutuklandı

8 saat önce

Samsun'da husumetli olduğu kişiye silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da husumetli olduğu kişiye silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce silahlı saldırıda yaralanan O.M.(26), aralarında husumet bulunan H.A 'ya tabancayla ateş açtı. H.A. saldırıda yara almazken, olay yerinden kaçan O.M. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgusu tamamlanan O.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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