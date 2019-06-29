Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırgan vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı
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Silahlı saldırgan vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı

1 saat önce

Edirne'de av tüfeğiyle ateş ettiği kişiyi yaralayan saldırgan, vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Silahlı saldırgan vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı, System.String[]
Edirne'de av tüfeğiyle ateş ettiği kişiyi yaralayan saldırgan, vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı.
Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde, T.O. av tüfeğiyle K.U'ya ateş etti.
Yaralanan K.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli T.O. ise olay yerinden kaçtı.
Bu sırada elinde av tüfeğiyle koşan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, T.O'yu kısa süre sonra Ekmekçizade Kervansarayı yakınında elindeki av tüfeğiyle yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:21 Kaynak: AA
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