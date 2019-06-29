Silahlı saldırgan vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı
1 saat önce
Edirne'de av tüfeğiyle ateş ettiği kişiyi yaralayan saldırgan, vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:21 Kaynak: AA
'de av tüfeğiyle ateş ettiği kişiyi yaralayan saldırgan, vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı.
Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde, T.O. av tüfeğiyle K.U'ya ateş etti.
Yaralanan K.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli T.O. ise olay yerinden kaçtı.
Bu sırada elinde av tüfeğiyle koşan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri, T.O'yu kısa süre sonra Ekmekçizade Kervansarayı yakınında elindeki av tüfeğiyle yakaladı.
Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti
Kastamonu'da hortum paniği!