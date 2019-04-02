Silahlı Saldırgan Yakalandı
22 dakika önce
Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 30 Mart'ta saat 02.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.(33) yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.T.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.T. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:55 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi İmamoğlu'nu 20 Kez Aramış
Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazandığı İBB'den Manidar Paylaşım: Oh Olsun!
Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu