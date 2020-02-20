Silahlı saldırgan yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırgan yakalandı - Son Dakika

Silahlı saldırgan yakalandı

7 saat önce

Samsun'da husumetli olduğu kişiye silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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Samsun'da husumetli olduğu kişiye silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce silahlı saldırıda yaralanan O.M.(26), aralarında husumet bulunan H.A 'ya tabancayla ateş açtı. H.A. saldırıda yara almazken, olay yerinden kaçan O.M. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgusu tamamlanan O.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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