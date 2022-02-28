Silahlı saldırgan yakalandı - Son Dakika
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Silahlı saldırgan yakalandı

28.02.2022 16:24
Silahlı saldırgan yakalandı

Eskişehir'de silahlı yaralama suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de silahlı yaralama suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde dün yaşanan silahlı yaralama olayı üzerine harekete geçti. B.T. isimli şahsı bacağından yaraladığı iddia edilen O.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırgan yakalandı - Son Dakika


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