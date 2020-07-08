Silahlı saldırgan yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı - Son Dakika

Silahlı saldırgan yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı

Silahlı saldırgan yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı Akşam saatlerinde yükselen silah sesleri sonrası bir genç hafif şekilde yaralandı, polis ekipleri harekete geçti.

Silahlı saldırgan yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı

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İSTANBUL - Akşam saatlerinde yükselen silah sesleri sonrası bir genç hafif şekilde yaralandı, polis ekipleri harekete geçti.

Ümraniye de gece saatlerinde silah sesleri duyuldu

Olay, Ümraniye ilçesi Şerifali Mahallesi, Adil Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2000 doğumlu A.K. isimli vatandaş bir otomobilden uzanan namlunun hedefi oldu. Duyulan silah seslerinin hemen ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığı yaralı vatandaşın etrafından uzaklaştırmaya çalışırken bir yandan da delillerin ortadan kalkmaması için büyük uğraş verdi. Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerine kimse yaklaştırılmazken Olay Yeri İnceleme ekipleri tüm delilleri topladı.

Pompalı tüfekli saldırganlar her yerde aranıyor

Pompalı tüfekle otomobilin içerisinden dehşet saçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatan ekipler bölgede ki güvenlik kamerası görüntülerini izledi ve görgü tanıklarını dinledi. Pompalı tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan A.K. olay yerine çağrılan ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının tedavisine devam ediliyor.

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 02:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırgan yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı - Son Dakika
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