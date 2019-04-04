Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırgana Meydan Dayağı Kamerada

Silahlı Saldırgana Meydan Dayağı Kamerada

21 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı Saldırgana Meydan Dayağı Kamerada, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırada kimse yaralanmazken, saldırgan işyeri önünde bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. İ.B, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü eline aldığı tüfekle bir işyerine giderek ateş açtı. İçerde bulunan O.Ç. saldırıyı yara almadan atlattı. İ.B. ise işyeri önünde bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Vatandaşlar elindeki tüfeği zor da olsa almayı başardı. Darp edilerek yaralanan İ.B. kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler çevrede geniş güvenlik tedbiri alarak saldırıya uğrayan işyerinde incelemede bulundu.

Darp sonucu yaralanan zanlı İ.B. ise Yeşil Cami arkasında yakalandı. Silahlı saldırgan, hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyette götürüldü. Ayrıca olaya şahit olan 4 kişi emniyette götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:29 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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