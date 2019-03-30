Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırganın Önce Kadını Ardından da Kendini Vurduğu Anlar Kamerada

Silahlı Saldırganın Önce Kadını Ardından da Kendini Vurduğu Anlar Kamerada

13 dakika önce

Maltepe'de silahlı bir şahıs sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı, ardından da kendisini vurdu.

Silahlı Saldırganın Önce Kadını Ardından da Kendini Vurduğu Anlar Kamerada, System.String[]
Maltepe'de silahlı bir şahıs sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı, ardından da kendisini vurdu. 2 kişinin de yaralandığı dehşet anları amatör kameraya anbean yansıdı.

Olay, Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Z.A. isimli bir silahlı zanlı, işe gitmek için yolda minibüs bekleyen Fatma Ş. isimli kadına henüz bilinmeyen bir sebeple birkaç el ateş etti. Ateş ettiği kadını ağır yaralayan zanlı, daha sonra kendini de vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyuluyor, ardından şüpheli kendini vuruyor ve yere yığılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Sabah, Maltepe, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belhanda Maç Sonrası Geç Saatlere Kadar Eğlendi, Sabah Uçağı Kaçırdı Silahlı Şahıs, Sokak Ortasında Bir Kadını Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Yavruları Telef Olan Köpek Mahalle Sakinlerini Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 13:58:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırganın Önce Kadını Ardından da Kendini Vurduğu Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]