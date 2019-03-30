Silahlı Saldırganın Önce Kadını Ardından da Kendini Vurduğu Anlar Kamerada
13 dakika önce
Maltepe'de silahlı bir şahıs sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı, ardından da kendisini vurdu.
Maltepe
'de silahlı bir şahıs sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı, ardından da kendisini vurdu. 2 kişinin de yaralandığı dehşet anları amatör kameraya anbean yansıdı.
Olay, Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Z.A. isimli bir silahlı zanlı, işe gitmek için yolda minibüs bekleyen Fatma Ş. isimli kadına henüz bilinmeyen bir sebeple birkaç el ateş etti. Ateş ettiği kadını ağır yaralayan zanlı, daha sonra kendini de vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Sokak ortasında yaşanan dehşet anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyuluyor, ardından şüpheli kendini vuruyor ve yere yığılıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:45 Kaynak: İHA
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