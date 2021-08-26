Silahlı saldırganlar kişi ile yoldan geçen baba ve oğlu yaraladı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde manavda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki saldırganın ateş açması sonucu 2 kişi ile seken kurşunların isabet etmesi sonucu yoldan geçen baba ile 3.5 yaşındaki oğlu yaralandı. 4 yaralı hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan lunaparkın köşesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup manavda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada silahlarını çeken 2 kişi, ateş etmeye başladı. Açılan ilk ateş sonrası yaralanan M.T. ve U.B. kaçmaya çalışırken, saldırganlar ateş etmeye devam etti. Bu sırada yoldan geçen M.E. ve yanındaki oğlu K.A.E. de kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

Çevrede panik ve endişeye neden olan olayda bazı araçlara ve seyyar tezgahlara da kurşun isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. soruşturma sürdürülüyor.