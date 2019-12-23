Silahlı saldırganlar küçük Berra'yı sırtından vurdu - Son Dakika
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Silahlı saldırganlar küçük Berra'yı sırtından vurdu

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan babasının yanında bulunan 4 yaşındaki Berra da vücuduna isabet eden 100'e yakın saçmayla yaralandı.

Silahlı saldırganlar küçük Berra'yı sırtından vurdu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan babasının yanında bulunan 4 yaşındaki Berra da vücuduna isabet eden 100'e yakın saçmayla yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mersin Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Tarsus Belediyesinde evrak kayıt personeli olarak görev yapan Nevzat Köse (30), kızı Berra ile marketten alışveriş yaptıktan sonra çıkışta, yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki yüzü maskeli iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.


Baba ile kızı vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba ile kızı hastaneye kaldırıldı. Başından ve sırtından yaralanan Berra ile sırtından ve dizinden yaralanan Nevzat Köse tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan 2 kişinin kimliğini belirlemek için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.


Bir petrol istasyonundan yakıt alan şüphelilerin Ünal Murat Ç. (23) ile Ahmet Duran K. (21) olduğu belirlendi. Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Olayda kullandıkları motosikleti sulama kanalına attıkları belirlenen şüphelilerin sorgularında Nevzat Köse ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Baba Nevzat Köse, vücuduna 100'e yakın saçma isabet eden ve olayın etkisini hala üzerinden atamayan kızı Berra'nın psikolojisinin bozulduğunu söyledi.


Çocuğunu kreşten alıp marketten ekmek aldıktan sonra annesinin çalıştığı iş yerine gitmek için yola çıktığını belirten Köse, "Arkamdan bir ses duydum, kamyon lastiği patladı sandım. Etrafta kamyon ararken, arabamın lastiklerine de baktım, o sıra bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Tabi onun sırtına gelmiş fark edemedik. Bacağımda iki adım attıktan sonra elimi attım kan gördüm. Çocuğum bir şey söylemedi. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken, sonra fark ettim çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı" dedi.


Anne Arzu Köse (32) ise Berra'yı kucağına aldığında vücudundaki kanı görünce çok kötü olduğunu söyledi. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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