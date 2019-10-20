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Son Dakika Güncel Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

43 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Gürkan Taşır idaresindeki motosiklete, seyir halindeyken daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen E.Ü tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Olayda Taşır ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Dilber Taşır yaralandı.

Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Dilber Taşır, hayatını kaybetti, Gürkan Taşır'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

Polise ekipleri tarafından yakalanan E.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:46 Kaynak: AA
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