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Silahlı saldırı: 1 ölü

49 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde durakta otobüs beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde durakta otobüs beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki durakta otobüs bekleyen Şener Barut'a yanından geçen bir araçtan silahla ateş edildi.

Ağır yaralanan Barut, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Barut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından Göksun ilçesi istikametine kaçan otomobil içindeki zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntüde, hafif ticari aracın durakta bekleyen kişinin önünde durma, daha sonra durakta bekleyen kişinin yere düşme anı yer aldı.

Öte yandan saldırının, 23 Temmuz 2019'da Göksun ilçesi Keklikoluk Mahalle Muhtarı Hasan Kandil'in öldürülmesi olayıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Silahlı saldırı: 1 ölü

Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:20 Kaynak: AA
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