Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
1 saat önce
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakan Bütünbey, husumetli olduğu kişilerle ilgili polis merkezine ifade vermeye gittiği sırada merkez Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'nde bu kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Tabancayla açılan ateş sonucu Bütünbey, sol bacağından yaralandı.
Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 4 boş kovan ile bir mermi buldu.
Firari şüpheliler Y.C. ve M.C'nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:22 Kaynak: AA
5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi
Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı
İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon