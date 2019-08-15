Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırı: 1 yaralı
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Silahlı saldırı: 1 yaralı

18 dakika önce

Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Hocailyas Mahallesi Eriklibahçe Sokağı'na otomobiliyle gelen Mehmet B, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Haydar Y'yi görünce aracından inerek tabancayla ateş etmeye başladı.
Mehmet B'nin açtığı ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Haydar Y. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haydar Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Otomobille olay yerinden kaçan şüpheli Mehmet B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:55 Kaynak: AA
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