Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Bursa

Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Bursa

9 dakika önce

Bursa'da, hareket halindeki otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa'da, hareket halindeki otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Adliyesi civarından silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Hocailyas Mahallesi 1 Varol Sokak'ta, bacağından tabancayla yaralanmış haldeki Oktay G'yi (20) buldu.

Sokakta yapılan incelemelerde 2 boş kovan ve bir mermi çekirdeği bulundu.

Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gencin ilk ifadesinde, bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandığını öne sürdüğü belirtildi.

Eşkale uyan ve Kent Meydanı civarında bulunan aracın sürücüsü şüpheli Adem T. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:55 Kaynak: AA

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