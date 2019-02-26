Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Zonguldak

Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Zonguldak

25 dakika önce

- Hastane önünden görüntüler ZONGULDAK - Çaycuma ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

- Hastane önünden görüntüler ZONGULDAK - Çaycuma ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Cevat Ünal (63), hayvanlarına yem verdiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonu yaralandı.

Yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:57 Kaynak: AA

İmamoğlu, Çaycuma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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