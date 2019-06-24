Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Silahlı saldırı: 2 yaralı

15 dakika önce

Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde yolda yürüyen Zehra A. (16) ve Makbule A'ya (19) bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan iki kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından araçla kaçan ve kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı saldırı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:53 Kaynak: AA
İnönü mahallesi, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya kayısısı tezgaha indi, kilosu 6-7 liradan satılıyor "ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi" iddiası Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 01:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]