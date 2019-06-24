Silahlı saldırı: 2 yaralı
15 dakika önce
Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:53 Kaynak: AA
'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yeşilyurt
ilçesi İnönü Mahallesi'nde yolda yürüyen Zehra A. (16) ve Makbule A'ya (19) bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan iki kadın, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, olayın ardından araçla kaçan ve kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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