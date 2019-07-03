Silahlı saldırı: 2 yaralı

Bingöl
'de silahlı saldırı sonucu biri kadın iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir
Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
100.Yıl Ortaokulu yakınlarında, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu yolda yürüyen Mehmet Çakabay ve diş hekimi Aslı Çetinkaya
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Çetinkaya ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Bu arada, husumetli olduğu kişiler tarafından Mehmet Çakabay'a saldırı düzenlendiği, Aslı Çetinkaya'nın da eve gitmek üzere yoldan geçerken yaralandığı öne sürüldü.
Saldırganın yakalanması için polis ve jandarma ekipleri koordineli şekilde çalışma yürütüyor.