Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Silahlı saldırı: 2 yaralı

1 saat önce

Adana'da, genelev çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kadın ve erkek yaralandı.

Adana'da, genelev çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kadın ve erkek yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan genelevde çalıştığı öğrenilen G.G'ye (46), eski sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ç. ile akrabası A.Ç. iş çıkışı silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda G.G. ve yanında bulunan N.A. yaralandı, şüpheliler kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliler R.Ç. ve A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı
Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 02:17:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]