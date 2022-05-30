Silahlı saldırı alarmı Barclays Center'da izdihama neden oldu - Son Dakika
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Silahlı saldırı alarmı Barclays Center'da izdihama neden oldu

30.05.2022 05:02

Maçın yapıldığı yerden insanların çıkması Koridorda ilerleyen insanlar Silahlı saldırı alarmı Barclays Center'da izdihama neden oldu NEW YORK - ABD'nin New York kentinde, Gervonta Davis ve Rolly Romero arasında düzenlenen WBA Dünya Hafif Sıklet Şampiyonası maçının ardından dışarıdan gelen bir...

Maçın yapıldığı yerden insanların çıkması

Koridorda ilerleyen insanlar Silahlı saldırı alarmı Barclays Center'da izdihama neden oldu

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde, Gervonta Davis ve Rolly Romero arasında düzenlenen WBA Dünya Hafif Sıklet Şampiyonası maçının ardından dışarıdan gelen bir sesin izleyiciler tarafından silah sesi zannedilmesi üzerine Barclays Center'da izdiham yaşandı. İzdihamda 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Silahlı saldırı alarmı Barclays Center'da izdihama neden oldu
Silahlı saldırı alarmı Barclays Center'da izdihama neden oldu
Silahlı saldırı alarmı Barclays Center'da izdihama neden oldu
Silahlı saldırı alarmı Barclays Center'da izdihama neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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