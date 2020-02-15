Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - BALIKESİR - Son Dakika
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Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - BALIKESİR

6 saat önce

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Vicdaniye Mahallesi'nde M.G, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Muhlis Durmaz'ın içerisinde bulunduğu aracın yanına motosikletle geldi.

M.G, önce montunda sakladığı tüfekle, daha sonra tabancayla Muhlis Durmaz'a ateş ederek yaraladı.

Durmaz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Muhlis Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli ile yardım ettikleri belirlenen F.K, S.Ö, M.E. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 37 fişek, 6 şarjör ve olay anında kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Öte yandan silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin motosikletle Muhlis Durmaz'ın aracına yaklaşıp M.G'nin silahla ateş ederek kaçma anı yer alıyor.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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