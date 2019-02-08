Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırı Düzenleyeceklerdi Polis Planlarını Bozdu

Silahlı Saldırı Düzenleyeceklerdi Polis Planlarını Bozdu

31 dakika önce

Adana'da pompalı tüfekle ile baskın düzenlemeye giden 2 kişi polisleri görünce, silahı bir aracın yanına bırakarak kaçtı.

Silahlı Saldırı Düzenleyeceklerdi Polis Planlarını Bozdu, System.String[]
Adana'da pompalı tüfekle ile baskın düzenlemeye giden 2 kişi polisleri görünce, silahı bir aracın yanına bırakarak kaçtı.

Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70328 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sokak içerisinde pompalı tüfekle bir eve saldırı düzenleneceği ihbarı aldı. Bunun üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenmeyen 2 kişi polisin geldiğini görünce pompalı tüfeği bir aracının yanına bırakarak kaçtı. Olay yeri polisleri, pompalı tüfeği inceledikten sonra parmak izi çalışması için emniyete götürdü.

Polis pompalı tüfeği atan şahısları yakalama çalışması başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Adana, Polis, 3. Sayfa
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