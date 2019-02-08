Silahlı Saldırı Düzenleyeceklerdi Polis Planlarını Bozdu
31 dakika önce
Adana'da pompalı tüfekle ile baskın düzenlemeye giden 2 kişi polisleri görünce, silahı bir aracın yanına bırakarak kaçtı.
Adana
'da pompalı tüfekle ile baskın düzenlemeye giden 2 kişi polisleri görünce, silahı bir aracın yanına bırakarak kaçtı.
Olay, Seyhan
İlçesi Yeşilyurt Mahallesi
70328 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sokak içerisinde pompalı tüfekle bir eve saldırı düzenleneceği ihbarı aldı. Bunun üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenmeyen 2 kişi polisin geldiğini görünce pompalı tüfeği bir aracının yanına bırakarak kaçtı. Olay yeri polisleri, pompalı tüfeği inceledikten sonra parmak izi çalışması için emniyete götürdü. Polis
pompalı tüfeği atan şahısları yakalama çalışması başlattı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
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