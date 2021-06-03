Silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi kıskıvrak yakalandı
03.06.2021 16:14
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde gece saatlerinde bir otomobile silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi, polisin sıkı takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde gece saatlerinde bir otomobile silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi, polisin sıkı takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
Düzce'de korona virüs salgını nedeni ile uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında Aziziye Mahallesi'nde 2 kişi bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Kuru sıkıdan bozma silah ile yapılan saldırıda yaralanan olmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren şahısların E.Ö.A. ile C.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince aranan şahıslar ikametlerine yapılan baskın ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - DÜZCE
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