Silahlı saldırı gerçekleştirdi, olaydan 30 dakika sonra yakalandı - Son Dakika

Silahlı saldırı gerçekleştirdi, olaydan 30 dakika sonra yakalandı

Silahlı saldırı gerçekleştirip lüks otomobiliyle kaçan şüpheli yarım saat içinde yakalandı

BURSA - Bursa'da sokak üzerinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayıp lüks otomobiliyle kaçan şüpheli, 30 dakika içerisinde Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. Keçeci Sokak üzerinde Murat Z.ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşünce, İ.C. yanında bulunan tabancayı çıkartarak sağ ayak bileğinden vurarak yaraladı. Ayağından yaralanan Murat Z. kanlar içerisinde yerde kalırken, İ.C. lüks otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Sokaktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olaydan 30 dakika sonra yakalandı

Olay yerinde görgü tanıdıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, lüks otomobiliyle kaçan İ.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Plaka Tanıma Sistemi üzerinden takibe alınan otomobili takip eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.C.'yi olayın ardından yarım saat geçmeden Nilüfer ilçesinde yakaladı. İ.C. ifadesi ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.