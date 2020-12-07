Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk edildi - Son Dakika

Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk edildi

07.12.2020 14:16
Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk edildi, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde silahlı saldırıda bulunarak 4 kişinin yaralanmasına neden olan ve olaydan kısa bir süre sonra yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde silahlı saldırıda bulunarak 4 kişinin yaralanmasına neden olan ve olaydan kısa bir süre sonra yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Aralık Pazar günü saat 15: 00 sıralarında Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesine dayalı husumet bulunan Doğan Ailesi ile Arbaş Ailesi sokak üzerinde karşılaştı. Doğan ailesi fertleri tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile açılan ateş sonucu 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir anda caddeden silah seslerinin yükselmesi üzerine çevre sakinlerinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karşı tarafın silahlarından çıkan mermi ve saçmalarla yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olaydan sonra silahları ile birlikte firar eden baba A.D. (55) ve iki oğlu D.C.D. (29) ile B.T. (26) polis ekiplerince silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve 2 oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk edildi
Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk edildi

Aralık, Efeler, Pazar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırı olayının şüphelileri adliye sevk edildi - Son Dakika


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