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Silahlı saldırı olayının zanlısı yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta iki kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırılar nedeniyle aranan zanlı Diyarbakır'da yakalandı.

Kahramanmaraş'ta iki kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırılar nedeniyle aranan zanlı Diyarbakır'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 7 Ekim'de Elbistan ve Göksun ilçelerinde meydana gelen silahlı saldırı olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan E.K'nin saklandığı yeri tespit etti.

Diyarbakır'da olduğu belirlenen zanlı operasyonla yakalandı.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Elbistan ilçesinde bir araçtan yapılan silahlı saldırıda Şener Barut hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir ticari taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner ve Akın Barut ve ticari taksi sürücüsü Güngör Köleli yaralanmıştı. Ticari taksi sürücüsü Köleli de tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.

"Kan davası" nedeniyle gerçekleştiği ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Silahlı saldırı olayının zanlısı yakalandı

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:10 Kaynak: AA
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