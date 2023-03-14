Silahlı saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam ettiler - Son Dakika
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Silahlı saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam ettiler

14.03.2023 10:29

Silahlı saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam ettiler Sarıyer'de cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam ettiler

İSTANBUL - Sarıyer'de cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıya uğrayan kişiler olay sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çay içen 3 kişiye yoldan geçen motosikletliler tarafından ateş açıldı. Şahıslardan biri mermiden eğilerek sıyrıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletliler olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan kişiler ise çaylarını yudumlamaya devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam ettiler - Son Dakika


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