Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah, yardım bekliyor - Son Dakika

SİNOP'ta, geçen yıl tartıştığı eski kayınpederi tarafından tabancayla vurulup felç kalan Emrah Arslan (24), fizik tedavisine başlayabilmesi için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Sırtında 5 platinle yatağa bağımlı olarak yaşama tutunmaya çalışıp, ayağa kalkacağı günü hayal eden Arslan, "2 çocuğumun geleceği için tedavi olup, ayağa kalkmam gerekiyor. Hayat çok zor böyle" dedi.

Kentte, esnaf olan Emrah Arslan, 30 Aralık 2019'da, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi. Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Sadettin Çakar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Çakar, tabancayla ateş ederek Arslan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Arslan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Çakar, tutuklandı.