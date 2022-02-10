Kıbrıs'ta suikaste kurban giden Halil Falyalı köyünde toprağa verildi - Son Dakika

Çatalköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı, bugün köyü olan Kumyalı'da toprağa verildi.

Halil Falyalı'nın cenazesi sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak ve Çatalköy'deki evine götürüldü.

Evindeki kısa törenin ardından Kumyalı'ya götürülen Halil Falyalı, öğle namazının ardından Kumyalı mezarlığına defnedildi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü Murat Demirtaş'ın cenazesi ise Türkiye'de toprağa verilecek.

GÜVENLİK KEŞFİ YAPILDI

Falyalı'nın cenazesi önce Kumyalı'daki evine götürüldü .Burada basının görüntü almasına izin verilmedi. Cenaze töreni öncesinde Falyalı'nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yaptı. Mezarlığa giriş ise kapatıldı.

BAŞBAKAN VE SİYASİLER CENAZEDE

Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP eski Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı.