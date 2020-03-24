Silahlı saldırı zanlıları, tartıştıkları kişiyle barışmaya gidince yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı saldırı zanlıları, tartıştıkları kişiyle barışmaya gidince yakalandı - Son Dakika

Silahlı saldırı zanlıları, tartıştıkları kişiyle barışmaya gidince yakalandı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, pişman olup barışmak için gelince polis tarafından gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, pişman olup barışmak için gelince polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Ç. ile Soner G. alacaklarını ileri sürerek Bozburun Mahallesi 7068 Sokak'taki bir demir çelik fabrikasına giderek yetkili M.A. ile görüştü.

Tartışmanın ardından ikili iş yerine geldikleri araçta bulunan av tüfeğiyle dış kapıdan ateş edip kaçtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında inceleme yapan polis ekipleri, tüfekle ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin inceleme yaptığı sırada, Gökhan Ç. ile Soner G. M.A. ile barışmak için fabrikaya geldi.

Burada polisin gözaltına aldığı şüpheliler emniyete götürüldü.

Silahlı saldırı zanlıları, tartıştıkları kişiyle barışmaya gidince yakalandı

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:02 Kaynak: AA

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